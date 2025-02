La seconda annata nerazzurra rimane indimenticabile: Francesco gioca 38 partite considerando tutte le competizioni, vincendo la Supercoppa e lo Scudetto della Seconda Stella, lasciando il segno anche in alcune partite fondamentali. Acerbi realizza tre gol, contro Bologna, Roma e soprattutto nel derby contro il Milan, partita che ha regalato ai nerazzurri il trionfo in campionato. La sua capacità in marcatura è diventata sinonimo di sicurezza: nel corso degli anni Acerbi ha sfoderato prestazioni straordinarie, riuscendo ad annullare avversari di grande tecnica e qualità.

Esempio di grinta e dedizione, in totale Francesco ha collezionato 71 presenze in Serie A, 20 in Champions League, 6 in Coppa Italia e 3 in Supercoppa, segnando 4 reti. Un traguardo che racconta un percorso pieno di successi e soddisfazioni, che ha reso Francesco un punto di riferimento per tutti i suoi compagni e per i tifosi nerazzurri.