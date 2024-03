Il club nerazzurro non ha preso al momento alcuna decisione sul calciatore per quanto successo su Juan Jesus: atteso il confronto con gli uomini di Chiné

Come vi abbiamo raccontato, c'è stato questa mattina il confronto tra Acerbi e i dirigenti dell'Inter dopo i fatti della partita col Napoli. Juan Jesus lo accusa di avergli rivolto una parola a sfondo razzista, lui nega di averlo voluto offendere in qualche modo. La Figc ha deciso di prendere tempo per un supplemento di indagine prima di prendere una decisione sul difensore interista.