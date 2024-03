"Assolto. Per mancanza di prove, fatta salva « la buona fede del calciatore della Soc. Napoli», così salviamo capra e cavoli. Il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea ha congedato (senza le scuse che si sentono nelle serie americane) Francesco Acerbi dall’accusa di comportamento discriminatorio, nessuna sanzione per lui, che potrà rientrare in campo già lunedì di Pasquetta contro l’Empoli ma soprattutto - per la gioia di Luciano Spalletti - non vedrà a rischio il suo Europeo, cosa che invece sarebbe successa in caso di condanna", scrive il Corriere dello Sport.