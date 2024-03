"Il grande giorno è arrivato e per Acerbi, 36 anni e un contratto in scadenza nel 2025, l’interrogatorio di oggi alle 10 rischia di avere ripercussioni non solo nell’immediato futuro ma anche sulla carriera. Spetterà al centrale difensivo, collegato in videoconferenza dalla Pinetina con l’avvocato Capellini, convincere il pm federale Chiné di non aver pronunciato un insulto razzista a Juan Jesus come da lui denunciato (anche il brasiliano del Napoli verrà ascoltato oggi)", scrive il Corriere della Sera.