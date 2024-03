"In questi giorni alquanto caotici intorno a Juan Jesus è riaffiorato pure un altro precedente, legato a un battibecco in campo con Gonzalo Higuain durante un Brasile-Argentina del 2012. A raccontare l’accaduto, ma due anni dopo, proprio l’interessato al programma Esporte Espectacular: «In una giocata, rubai palla a Higuain. Era una giocata normale ma lui si rivolse a me e mi disse: “Vattene da qui negretto, vattene scimmietta”. Mi sono fermato per dieci secondi, immobile, pensando: “Ma è un personaggio conosciuto in tutto il mondo per la persona che è, per le sue qualità”. Mi sono sentito triste, impotente, non sapevo cosa fare".