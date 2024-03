"L'assoluzione ha certamente tolto un peso ad Acerbi . Ma le accuse, gli insulti (soprattutto quelli per i suoi familiari) lo hanno comunque lasciato turbato. Difficile, insomma, recuperare subito la serenità. Meglio cominciare dalla normalità, allora. Come un allenamento". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito ad Acerbi che ieri si è presentato ad Appiano Gentile due ore e mezza prima dell'allenamento anche per pranzare con i compagni prima della seduta.

Il difensore - si legge sul Corriere dello Sport - si è fermato a parlare a lungo con Marotta e Inzaghi. "Solo che l’ex Lazio vorrebbe parlare anche pubblicamente. Per spiegare le sue ragioni, per cercare di allontanare quelle dita puntate. Gli è stato sconsigliato però, almeno per il momento. Pare che Acerbi abbia recepito l'indicazione: a meno di sorprese, resterà in silenzio. E, sempre a meno di sorprese, sarà anche in campo regolarmente lunedì sera contro l’Empoli. Del resto, a San Siro l’accoglienza per lui sarà quella giusta. Potrebbe diventare più complicato, invece, l’ambiente che troverà in trasferta", chiosa il quotidiano.