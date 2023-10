Acerbi: “Non possiamo non qualificarci all’Europeo. Inghilterra anche umile, noi…”

potevamo essere più equilibrati e attenti».

Che lezione ricava?

«Loro sono più giovani e hanno grandi campioni, ma nel secondo tempo hanno dimostrato grande umiltà difendendosi molto bene, mentre noi non l’abbiamo fatto. Loro se mettono cattiveria e qualità e tu non sei pari vai in difficoltà. Noi siamo bravi a giocare, anche più di loro. Meritata la loro vittoria, a noi resta il rimpianto specie per l'atteggiamento nel secondo tempo. Anche Kane tornava indietro ad aiutare: per valere certe cifre, devi fare qualcosa in più».

A Spalletti serve tempo...

«Ha guidato grandi squadre, da tantissimi anni allena a certi livelli e ci sta dando forza: ci dice che dobbiamo credere in noi stessi e giocare con l’intensità che vuole lui. A Londra ci ha detto che ha

poco tempo e ha bisogno di uomini pronti. E noi dobbiamo essere più pronti di testa: potevamo fare molto di più».

Il cammino verso l’Europeo si complica.

«Dopo non aver partecipato agli ultimi due Mondiali, dobbiamo assolutamente passare: non è possibile non andarci e non ci voglio neanche pensarci. Dobbiamo vincere contro Macedonia e Ucraina: abbiamo tutto in mano noi»

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.