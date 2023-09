Acerbi: “Incassato due gol in pochi minuti. All’Inter non deve succedere: serviva reagire”

Alla fine della partita col Sassuolo, ai microfoni di DAZN, ha parlato della sconfitta anche Francesco Acerbi . Queste le parole del calciatore nerazzurro. «Mancata un po' di gamba? Dopo il primo gol non dovevamo prendere il secondo, abbiamo cercato di fare qualcosa ma sembrava avessero qualcosa in più, non siamo riusciti a ribaltare la situazione, merito loro ma anche demerito nostro», ha sottolineato il difensore.

Noi abbiamo cercato di fare movimento, abbiamo avuto occasioni per fare male, ma abbiamo rischiato anche poco. Loro hanno qualirà nella ripartenza, sono veloci, se sbagli vanno anche con quattro uomini. È stata una gara difficile, non abbiamo concretizzato nel primo tempo ma questo non giustifica i due gol incassati nella ripresa, un uno due che la nostra squadra ha preso in pochi minuti, ci sta incassare un gol, un secondo no, una squadra come la nostra non può permetterselo. Il secondo gol non ci sta, devi reagire.