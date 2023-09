CdS – Inter, Inzaghi ha risolto i dubbi in difesa: giocano Bastoni e Acerbi

Simone Inzaghi sembra aver deciso l'undici che scenderà in campo dal primo minuto questa sera contro il Sassuolo, sesta giornata di campionato. I dubbi principali, come scrive il Corriere dello Sport, riguardavano la difesa: "La certezza è il rientro di Dumfries sulla destra, mentre candidati ad un passaggio in panchina per riposare stavolta sembravano Mkhitaryan e Bastoni.