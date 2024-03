"Una cosa è certa, prima di Inter-Empoli Francesco Acerbi conoscerà il suo destino. Più che sapere se sarà in campo a San Siro a Pasquetta, deve soprattutto conoscere cosa ne sarà di questo finale di stagione. E, allargando l’orizzonte, deve capire se potrà tenere ancora addosso per un po’ il nerazzurro e pure se avrà qualche chance di difendere il titolo europeo con la Nazionale in Germania. Il centrale di Inzaghi ha sempre allontanato da sé l’accusa di aver usato la parola “negro”. Anche in privato continua a ripetere ciò che ha detto durante l’audizione con la procura in videoconferenza venerdì scorso. In queste lunghe giornate di polemiche non ha avuto contatti con il collega brasiliano, altro attore protagonista del caso, e ha provato a ritrovare serenità in famiglia, mentre oggi e domani si terrà lontano da Appiano. Il suo allenatore ha dato dei giorni liberi, poi da mercoledì torneranno ad allenarsi pure diversi nazionali", scrive La Gazzetta dello Sport.