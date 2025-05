Dopo aver siglato il gol del pareggio con il Barcellona che ha portato l'Inter ai supplementari il difensore non cambia gli scarpini

Francesco Acerbi è stato l'eroe della semifinale di Champions League con il Barcellona. Il suo destro ha trafitto Szczesny e ha regalato il 3-3 all'Inter andando poi ai supplementari, tuti sappiamo poi com'è andata a finire. Una prodezza del difensore che si è sganciato a sorpresa e ha trovato il colpo vincente. Quella scarpetta lì, di per sé magica, per Acerbi significa molto.

Come racconta Dazn, infatti, il difensore dell'Inter è molto scaramantico e indossa anche nella gara di Torino le stesse scarpe, anche se proprio la destra riporta un buco davanti. Incalzato dal conduttore, l'ex compagno di Acerbi Marco Parolo racconta: "Scaramantico? Di più. Quella scarpa la terrà con la colla per la finale di Champions. In finale scende con l'alluce di fuori piuttosto".