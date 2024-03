"Peraltro, avrebbe faticato ad accettare e a sopportare una condanna per qualcosa che era certo di non aver commesso. Sin da quando è scoppiato il caso, infatti, non ha mai fatto un passo indietro, non ha mai avuto un attimo di incertezza: è sempre rimasto fermo sulla sua posizione, ribadendo la sua versione. E tale fermezza ha finito per convincere anche l’Inter. Già perché quando il difensore era stato rispedito a casa dalla Nazionale, rilasciando pure dichiarazioni ai giornalisti al rientro a Milano, in viale Liberazione non venivano esclusi provvedimenti drastici. Occorreva, però, passare attraverso un confronto diretto con il giocatore. Ebbene, quando è andato in scena (martedì 19 marzo), la perentorietà di Acerbi ha spinto a cambiare linea. Nel senso che c’è stata la rinuncia a diffondere un comunicato, preferendo puntare sul silenzio. E, nei giorni successivi, non è mai venuto meno l’appoggio per l’ex-Lazio".