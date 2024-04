Intervistato da La Nuova Sardegna, Robert Acquafresca ha parlato di Inter-Cagliari. I nerazzurri sono a caccia di punti che avvicinerebbero ulteriormente la seconda stella, mentre i sardi lottano per la salvezza. "Le motivazioni sono fortissime per tutte e due, da una parte lo scudetto e dall’altra la salvezza. Certo che per il Cagliari sarà molto difficile: l’Inter ha voglia di chiudere la faccenda e per giunta gioca in casa. Ma nel calcio non si sa mai. Vedi anche quello che ha fatto il Cagliari domenica con l’Atalanta. Magari vedo meglio la successiva partita con la Juventus".