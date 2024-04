Inter, arriva il Cagliari a San Siro: le previsioni dei bookmakers

Il ‘leone’ cileno è pronto a ruggire - In un periodo a dir poco eccellente per i risultati di squadra, ‘guastato’ solamente dall’eliminazione in Champions con l’Atlético Madrid, la vena realizzativa di Marcus Thuram pare essersi sbiadita. L’ambizione del francese è quella di tornare a esultare e la sua quota-gol Betclic è a 1.82. A fargli compagnia in attacco, vista l’assenza per squalifica di Lautaro, dovrebbe esserci Alexis Sánchez, la cui rete è data a 2.20. A segno dal dischetto nell’ultimo turno, Hakan Çalhanoğlu pregusta un’altra firma sul tabellino dei marcatori, stimata a 2.80 (per Snai a 2.75). Un altro blitz in zona gol di Davide Frattesi, che comunque dovrebbe ancora partire dalla panchina, è quotato a 2.80. Sull’altro lato del campo scaldano i motori Gianluca Lapadula, con quota-gol a 4.75, e Zito Luvumbo, a 7.00, mentre Gaetano Oristanio, arrivato in Sardegna in prestito dall’Inter, punta a fare uno sgarro a Yann Sommer, indicato a 8.00.