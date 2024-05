MOTTA - “Cosa fa Thiago penso lo sa lui e tra un po’ penso lo sapremo tutti. L’ultima intervista che ha fatto ha detto che quando ci saranno novità, saranno comunicate. Nei prossimi giorni ci parleremo, lui sa che noi vorremmo proseguire con lui, questo è un dato certo. Per noi sarebbe bellissimo proseguire insieme, bisogna adesso parlarne con lui e discuterne. Quando avremo novità, le comunicheremo. Cosa ho visto in Motta? Il percorso ha avuto momenti belli, stagioni più difficili, ma la nostra presenza in Serie A è sempre stata consolidata. Noi siamo l’espressione di una famiglia sportiva, ricordiamo quanto accaduto con Sinisa, quando abbiamo deciso di cambiare allenatore. Motta rappresentava il nuovo, una cultura calcistica nata in grandi società dove ha lavorato e giocato in passato, mi riferisco a Barcellona e PSG in particolare, dove ha assimilato concetti messi poi in pratica qui”.