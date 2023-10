Ad Dazn: “Diritti Tv? È una scommessa per l’investimento. Le conversazioni arbitro-Var…”

"C'è anche un tema di scommessa in termini di investimento nei diritti tv dello sport, ma c'è in tutti i business" dice alla Wired Next Fest Milano 2023 l'amministratore delegato di Dazn Italia, Stefano Azzi. Secondo il quale Dazn tiene al CALCIO in Italia nonostante la serrata trattativa con la Lega per i prossimi diritti tv. "Nello sport- continua- c'è un po' di più, perché poi i campionati cambiano".