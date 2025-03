"A De Roon ho detto: “Credo tu sia la persona più adatta a trasportare l’animo di Gasperini in campo. Psicologicamente non vi batte nessuno in Europa, avete tenuto testa a chiunque. Mentalmente non perdete con nessuno. Ma come mai con l’Inter non riuscite a trovare contromisure?”. Lui ha riso un po’, poi ha detto: “Abbiamo anche provato ad aspettarli un po’, per rispettare la loro forza. Loro però sono bravi, sanno scegliere bene. L’Inter è una squadra sia fisica che tecnica”. L’analisi di De Roon è seria e lo ha confermato: Gasp non trova la strategia per essere completamente se stesso contro l’Inter e questo gli dà fastidio".