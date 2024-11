Le parole dell'ex calciatore: "Secondo me con lui passiamo ad un upgrade, parliamo di un'altra categoria: Barella migliora tutti"

Intervenuto in diretta su Rai Sport, Lele Adani, ex calciatore, ha incensato così la grandissima prestazione di Nicolò Barella con la Nazionale contro il Belgio: "Secondo me con lui passiamo ad un upgrade, parliamo di un'altra categoria: Barella migliora tutti.