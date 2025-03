Calhanoglu è il battito dell'Inter. Se è felice e sereno rischia un po' di più. Quando chiude i corridoi in fase difensiva, quando fa quelle corse lì lo reputo centrato e padrone del suo e del destino della squadra. Grande gol col Monza, non è al 100% ma c'è tempo per arrivarci. Quando Inter ha avuto fase che mancava energia, la flessione più grande l'ha avuto lui che faceva fatica a mettere ritmo. Sicuramente stiamo arrivando al top. Bisseck per me ora ci siamo, siamo arrivati a essere tra i titolari. Se facciamo parametro tra altezza, tecnica, personalità, il tempo con cui aziona la manovra, sembra sia cresciuto nel settore giovanile dell'Inter e invece è arrivato l'anno scorso. Lui ha scalato le gerarchie, in questa interpretazione l'Inter è unica come dice Henry. Ora l'Inter è chiamata a rivelarsi, ma in questo pensiero Bisseck si gioca la titolarità. Per me può cominciare a essere lui a fare il titolare da cui partire l'anno prossimo e poi prendi il nuovo Bisseck se non vuoi prende il grande nome come invece ci ha detto Fabrizio Romano. Se vedo anche gli altri difensori delle altre squadre, Bisseck chiamata sotto traccia, l'anno scorso arrivato dal campionato danese, vai nella squadra più forte d'Italia e non ha fatto così tanti errori. Nell'Inter non devi solo difendere, in quello che Inzaghi gli chiede lo fa con molta disinvoltura. Bisseck, la chiamata di Ausilio... Mi piace fare i complimenti quando ci sono chiamate inaspettate e giuste.