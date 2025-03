"Lucescu un maestro. Mi ha insegnato che il marcato non solo marca ma si stacca per costruire. Mi ha insegnato a giocare. Silvio Baldini è stato il più uomo, un fratello per me. È quello del calcio in culo, lo aveva dato a Di Carlo. Quest'anno si sono trovati e si sono abbracciati. Sergio Buso mi ha insegnato tanto nel Modena. Roberto Mancini... Ho avuto qualcuno che non aveva interesse a coltivare questa relazione umana, questa mia voglia di chiedere. Tipo Gigi Cagni che era un allenatore di un tempo che ha fatto un suo percorso. Era infastidito da chi voleva sapere da chi voleva chiedere. Ho avuto Zeman, è stato un terrore non per la sua rettitudine ma per il suo allenamento. Eravamo nella Lazio, io chiamavo a casa e dicevo: mi sa che la Serie A non fa per me. Squadra di campioni, io non ero ancora affermato. Ti faceva fare i giri di campo senza rivolgerti la parola. Facevo fatica e pensavo: forse non è il mio livello. Poi passando da Brescia ho fatto una strada diversa".