Cassano:"Una squadra che vale non obbligatorio che renda. Allora significa che quello che ha fatto Inzaghi in questi anni lo ha fatto male. L'Inter nei primi due anni era la più forte e non ha reso, un anno solo su tre. Se guardi con chi ha vinto il Milan: Messias, Bennacer, Krunic... Poi l'anno dopo il Napoli ti ha dato 18 punti. Quando è partito all'inizio l'Inter era come il Real Madrid con il Leganes. Non penso che Lautaro, Mkhitaryan, Calhanoglu li abbia scoperti Inzaghi.