Il calcio è del popolo, tu nella comunicazione non puoi distaccarti così dalla realtà: addirittura citando l'Inter che sta vivendo uno dei momenti migliori. I tifosi dell'Inter, che parlano di calcio da una vita, ti dicono che come espressione calcistica non ha quasi mai giocato così bene: la storia dell'Inter è fatta di sofferenza, pazzia, situazioni che hanno portato anche grandi dolori. Invece adesso ha un'espressione e un percorso di bellezza, per chi la guarda, che ti dimostra che sta facendo le cose bene. Non citarli, parla della tua squadra e convinci i tifosi che stai facendo un lavoro nobile. A me sembra ci sia un totale distacco tra il popolo e la società che poche volte ho visto in carriera".