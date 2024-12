Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Luca Marchetti ha analizzato il momento dell'Inter. I nerazzurri sono reduci dal successo per 2-0 contro il Como. "L’Inter è una squadra completa. Il Como ha provato a stupire cercando di non farla respirare ma non riesce a tenere un certo ritmo per 90 minuti. Nel secondo tempo, insomma, è uscita l’Inter. Per Lautaro comunque il 2024 non è stato un anno particolarmente proficuo".