Adani: “Se il Barça vuole Lautaro lo prenderà. Inter, fatti dare Griezmann e poi prendi questo giovane fortissimo”

Lele Adani, intervenuto su Skysport, ha parlato della trattativa che potrebbe portare Lautaro Martinez al Barcellona. «Se il Barcellona vuole prendere Lautaro lo prenderà. Alla fine si metteranno nelle condizioni di chiudere l’affare. Credo che non valga un gran giocatore, ma due. Se mi parlate di contropartite tecniche penserei a Griezmann – che è un grande calciatore, il migliore del Mondiale in Russia e non ha neanche 30 anni – ma prenderei anche un giovane importante. La cessione di Lautaro per me vale una stella e un giocatore giovane. Io ho conosciuto un Under17 che arriva dal Brasile, molto forte, gioca nel Santos e si chiama Kaio Jorge».

-La prima cosa che fai quando arriva il 4 maggio?

Vado a trovare le persone che amo e vado ad abbracciarle, ho vissuto da solo la quarantena e andrò a trovare papà e mio fratello.

-C’è un altro Lautaro in sudamerica?

Kaio Jorge è forte, sveglio, intelligente. E’ un ragazzo che mi piace molto.

(Fonte: SS24)