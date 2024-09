Adani: “Fonseca come la Thurman in Kill Bill. Battuto Inter con palle e idee”

«Alla faccia di tutti gli scettici, compresa la sala stampa il giorno prima che lo aveva praticamente seppellito, Paulo Fonseca è risalito da sotto terra come ha fatto Uma Thurman in Kill Bill. Parlavano di esonero ed era finito prima dell'inizio della partita. L'ambiente attorno a lui è stato questo. Ma in modo lucido e coraggioso, in realtà una coscienza di lavoro e voglia di morire calcisticamente con le sue idee, si è presentato nel derby da nettamente sfavorito e facendo cose interessante. Con un sistema ultra offensivo e fa giocare Gabbia , uomo del match. Ha tolto Leao un po' prima della fine e ha vinto la partita con Leao in panchina». Lele Adani ha parlato così dell'allenatore che ha battuto con il suo Milan nel derby di Milano e ha analizzato su Viva el Futbol, il canale twitch, la partita di San Siro.

«Ha preparato le due fasi togliendo all'Inter passaggi e smarcamento, la squadra nerazzurra di solito si muove bene e trova i corridoi per arrivare fino alla porta. Il Milan si è messo con i 4 in linea e non ha concesso nulla ai nerazzurri se non il cambio campo. Non ci sono state corse sprecate dietro al palleggio dell'Inter e ha lavorato di reparto, con blocchi uniti, ballando sul giro palla dei nerazzurri quasi sempre sterile nel derby. Fonseca si è preso la scena con idee e palla, ha dato una lezione a tutti, in condizioni disagiate, è stato lucido, generoso al dialogo e alla spiegazione, ha smorzato accuse ed allusioni. Mai come ieri la squadra che ha vinto ha meritato anche se la vittoria sembra striminzita».