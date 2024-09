Daniele Adani, dagli studi della Domenica Sportiva, ha analizzato la sconfitta dell'Inter nel derby contro il Milan: "Bisogna essere critici con l'Inter, non disfattisti. Se noi sommiamo la partita con il Monza al derby, l'Inter non è stata così pericolosa, e quando diciamo che quest'anno è la squadra nettamente più forte, che lo scudetto lo può perdere solo lei, dobbiamo riconoscere che ha creato poco nelle ultime due gare. L'Inter ha avuto meno della metà delle occasioni del Milan. L'Inter quest'anno tutte la riconoscono come la più forte: le altre si chiudono, ti danno pochi spazi, e l'Inter deve ancora dimostrare di meritarsi questo status".

"L'Inter ha giocato male con tutti i suoi giocatori. Lautaro e Thuram, un'occasione contro il Milan che concedeva 2 gol a partita non basta. Se il centrocampo viene tolto allora si dà la colpa all'allenatore: io invece penso che l'allenatore ha colpe come tutta la squadra, che ha giocato sotto tono dal primo al novantesimo.Il discorso è collettivo, il Milan è stato superiore in ogni zona del campo. Lautaro un problema? No".