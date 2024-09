"Sono molto contento, era una partita difficile contro l'Inter che è fortissima. L'abbiamo affrontata nel migliore dei modi, ci siamo allenati molto bene che per noi era la normalità ma è difficile quando non arrivano i risultati. C'è una bella aria negli spogliatoi, sono davvero contento per la squadra. Un sogno che si realizza per me, sono un tifo sin da piccolo, sono davvero felice per aver aiutato la squadra in un momento particolare, spero ci dia lo slancio per il campionato"