Nel corso dell'ultima puntata della Domenica Sportiva, Lele Adani ha commentato la convincente prova dell'Inter contro l'Atalanta. "Credo che sia la prima volta da quando Gasperini allena l'Atalanta, che la squadra bergamasca in una partita non ha avuto grandi occasioni da gol. Questa la dice lunga sulla forza dell'Inter in fase di solidità difensiva e la capacità di colpire nel momento giusto".