Adani: “Inter, passo indietro per andare avanti. Piano a giudicare Eriksen perché…”

Ospite in diretta Instagram sul profilo di Christian Vieri, l’ex difensore dell’Inter e attuale commentatore e opinionista di Sky Sport, Lele Adani, ha parlato della squadra nerazzurra dopo il deludente pari casalingo contro il Parma per 2-2:

“Quello dell’Inter è un progetto ripartito questa stagione che per crescere un po’ è un po’ regredito. Il passo all’indietro lo ha fatto per andare in avanti. L’Inter vuole dominare di più, vuole crescere a livello di rosa – riporta TuttoMercatoWeb -. Basti pensare ad innesti come Vidal e Kolarov, solo lui può dare palle come quelle per Hakimi o Perisic. Conte mette Kolarov per migliorare in costruzione. Ora l’Inter ha perso qualcosa in solidità, ma lo fa per crescere. Anche Hakimi è partito fortissimo ma le ultime gare non le ha fatte bene. Piano a giudicare, bisogna vedere se Christian Eriksen cresce e permette a Lukaku di saltare cinque partite. Secondo me ci vuole calma“.