Intervenuto in diretta su Viva El Futbol, Lele Adani , ex calciatore, ha commentato così la conquista da parte dell'Inter della semifinale di Champions League: "Vedendo il percorso dell'Inter viene naturale fare i paragoni e mi hanno chiesto se è l'Inter più bella di sempre: io ho detto che, non solo per quello che mi ricordo io, ma anche ascoltando la storia e il parere di tanti, quella del 2010 era troppo più forte in tutte le zone di campo. Ma la proposta di questa squadra, detto da tutti gli interisti, forse non si è mai vista: un modo di giocare nuovo.

Puoi vincere tutto o ti può scappare qualcosa: quella del 2010 era più forte, per quanto riguarda questa raramente si è vista l'Inter giocare così bene. Il Bayern ha concesso tanto, anche l'Inter ha creato tanto. E dirò di più: le big europee mettono in preventivo di concedere, l'Inter invece non crea scompenso. E poi non rinuncia a proporre. Bastoni ieri fa un intervento clamoroso su Olise: se tu lì non pensi in difensore in negativo, non fai quella corsa. Vuol dire che sei attento. C'è maturità nelle due fasi dell'Inter. C'è una cosa dell'andata che ieri c'è stata all'ennesima potenza: hai vinto soffrendo, ribattendo colpo su colpo, in nove minuti hai fatto due gol.