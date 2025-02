"L’Inter ha confermato chi è il più campione di tutti, Lautaro Martinez. Il percorso è quasi netto in Champions League, è una conferma che ridà autostima. E’ stata una grandissima partita, non scontata all’inizio. L'Inter gioca nell'ultimo terzo di campo, l'autostima non li fa guardare indietro e quasi permette di non correre all'indietro. Ora viene il bello, ma per come ha interpretato l'ultima partita, per qualità di gioco e classifica ti rendi conto del percorso che ha fatto".