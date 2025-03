Nel corso dell'ultima puntata della Domenica Sportiva, Lele Adani ha commentato la serrata lotta scudetto tra Inter e Napoli. "Quando si rientra dalla sosta per le nazionali, è sempre difficile la prima. Anche nelle difficoltà il Napoli muoveva la classifica, normale che l'Inter ritornava ma il Napoli è lì. L'Inter è la squadra che ha giocato di più ed è in corsa in tutte e tre le competizioni, nelle difficoltà la rosa aiuta".