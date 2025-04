"L'Inter mette assieme delle giocate. Il Psg gioca, l'Arsenal gioca, l'Inter mette insieme delle giocate e molte volte lascia la palla agli altri. L'Inter ha tirato in porta diverse volte, anche da posizione importante, vero che ha parato Sommer, ma è arrivata a calciare in porta in condizione di fare gol. La partita tra Inter e Bayern, tecnicamente com dominio la farà sempre di più il Bayern. Non ho visto male il Bayern, ha sbagliato Kane. Il peso dei due centravanti si è visto in questa partita, il peso dei due centravanti ha creato una differenza di due gol. Secondo me, l'Inter contro le grandi d'Europa il modo di difendere sarà sempre quello di difendere facendo densità, ma poi ha la capacità di alleggerire la pressione quando palleggia. La prima uscita dell'Inter crea opportunità per tirare in porta e contro il Bayern doveva sfruttare meglio questa cosa. Quando Kompany dice: "Pagherei per fare la stessa prestazione", io non sono in disaccordo".