Nel corso dell'ultima puntata di Viva el Futbol, Lele Adani è tornato sulla vittoria dell'Inter contro il Monza. "L'Inter ha fatto 30 tiri. Prima della gara ho parlato con Cattelan e gli ho detto: "Hai visto cosa è successo in Germania? Il Bayern giocava con il Bochum, ultima in classifica e ha perso". Le partite vanno giocate, il Monza è centrato, Nesta è bravo, secondo me l'Inter ha giocato a una porta ma non era così brillante. Ha fatto fatica a concludere con frequenza anche se giocava in una metà campo. I due gol del Monza sono stati bellissimi. Poi dopo l'assetto cambia, Inzaghi ci mette mano bene, rimette bastoni terzo, mette Carlos Augusto".