Adani: “Inter, partita sporca col Genoa. Ero allo stadio e ho notato che…”

"E' stata una partita particolare, un po' sporca. Il Genoa è allenato bene, ha avuto anche la chance dell'1-0 dopo la traversa di Barella e Josep Martinez fa una grande parata. Ma la parata di Martinez è una parata che va fatta, l'Inter è stata superiore al Genoa e non posso dire il contrario ma, senza la fluidità, manca la soluzione per chiudere l'azione"

"Ero allo stadio, vedevo le azioni e dicevo 'Non c'è Luis Diaz che punta e dribbla'. O crossa di prima, o passa la palla al compagno. Quando deve attaccare nello stretto, non c'è neanche Perisic che fa il doppio passo. Se la partita non si stappa, allora serve il calcio piazzato, serve Lautaro. Vittoria comunque pesante. Napoli-Inter? Se vince l'Inter, allora dico che è decisiva, altrimenti non credo"