Lele Adani non vuole analizzare soltanto il ko dell’Inter nel derby di Coppa Italia contro il Milan. A Viva el Futbol, l’ex difensore ha parlato così del percorso dei nerazzurri di Simone Inzaghi: "Dire ora che l'Inter non ha una rosa profonda e non all'altezza è una bugia.

La riflessione non va fatta solo sulla sconfitta, in questo Paese è troppo facile cavalcare il momento senza analizzare il percorso. L'Inter ha una rosa di 20 titolari, lo dicevamo a ottobre e non possiamo perdere il concetto ad aprile per due ko di fila. E non possiamo ridurre questo ragionamento alla vittoria di uno o più trofei, l'Inter con questa rosa è capace di arrivare in fondo alle varie competizioni.