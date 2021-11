Adani: “Inter, la gara con lo Shakhtar la più bella dell’anno. Perisic…”

Nel corso della Bobo Tv, l'ex difensore nerazzurro è tornato sulla vittoria dell'Inter contro lo Shakhtar

Nel corso della Bobo Tv in diretta su Twitch, Lele Adani è tornato sulla vittoria dell'Inter contro lo Shakhtar. "Grandissima partita per me da parte dell'Inter, forse la più bella partita dell'anno. Eri in Coppa Campioni, ti giocavi il passaggio del turno, la squadra, che era inferiore, però ti dà noia in quella ricerca. Però hai creato 15 occasioni da gol, giocato, pressato, la partita l'Inter è andata a meritarsela nell'altra metà campo. Ha fatto una partita giusta dall'inizio alla fine. Perisic? Quest'anno fa la differenza in tutte le partite".