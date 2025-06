“Non ha funzionato nulla. Il problema per me non è nell'approccio o in una caratteristica particolare. C'è stato proprio un dominio, tecnico, fisico, concettuale. Ho visto una grandezza rivelata, con il gioco che dovrebbe unire tutti e dovrebbe essere la prima ricerca di tutti quanti. L’Inter ha fatto una ricerca nel suo percorso. Tanto è vero che delle 8 squadre arrivate ai quarti di finale è quella con il costo più basso ed anche con i giocatori che guadagnano meno. Con il PSG però è stata una lezione molto, molto severa. Per me la differenza in campo la fanno in genere gli attaccanti sul gioco della squadra.