"Ci hanno perso tutti tranne Conte, ci ha perso la società che doveva venderlo due anni fa, non l'ha venduto, lui è rimasto scontento. La stagione è stata quella che è stata, Osimhen è forte, altrimenti non avrebbe quelle richieste ma ora la richiesta non va bene ad Osimhen, che non vuole andare in Arabia mentre il Napoli vorrebbe mandarlo via".