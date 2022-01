Adani: “Penso di aver visto la peggior partita di Lukaku: vi spiego”

In diretta alla Bobo TV su Twitch, l’opinionista Lele Adani ha parlato così del momento di Romelu Lukaku al Chelsea

In diretta alla Bobo TV su Twitch, l’opinionista Lele Adani ha parlato così del momento di Romelu Lukaku al Chelsea: “Ho visto bene la partita tra Manchester City e Chelsea, anche nell’ottica di Lukaku e vi spiego. E mi sono immaginato Bobo al posto di Romelu. Lukaku è stato coinvolto poco, ha più guardato giocare gli altri, non è facile e non l’ha mai presa. È stato veramente frustrante per lui. Lukaku per quanta frustrazione potesse avere, doveva fare qualcosa perché il Chelsea lo ha cercato sempre. Lui non ha fatto un appoggio giusto, anche col corpo non ha fatto una scelta giusta. Questa è tutta l’analisi. Io penso di aver visto la peggior partita di Lukaku, la più brutta”.