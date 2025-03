"Il Napoli non fa conti, va avanti. Conte si ingegna, prova. Inzaghi deve provare altri assetti, perché devi avere delle alternative quando vengono a mancarti gli interpreti migliori. Per me adesso la soluzione migliore non è il 4-4-2, visto che mancano gli esterni, ma più giocatori in mezze posizioni. La corsa di Frattesi non può essere quella di un esterno. Altrimenti vai in difficoltà eh, poi sei costretto a giocare con il cronometro. Faccio fatica a far passare per buono il secondo tempo di Napoli, non sarebbe corretto".