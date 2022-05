Adani: “Corsa scudetto finita ieri per me, giusto che il Milan vinca lo Scudetto”

Intervenuto ai microfoni della BoboTV in diretta su Twitch, Daniele Adani ha parlato così della corsa Scudetto

Intervenuto ai microfoni della BoboTV in diretta su Twitch, Daniele Adani ha parlato così della corsa Scudetto:

"Per me è finita ieri, il Milan doveva superare un'ultima prova e l'ha fatto. Ritengo giusto che il Milan vinca lo Scudetto. Non è finita, manca un'ultima tappa ma credo sia meritato. Gli avversari devono rendere onore al Milan e credo proprio che lo faranno"