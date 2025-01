Nel corso dell'ultima puntata della Domenica Sportiva, Lele Adani ha analizzato il momento dell'Inter. I nerazzurri sono reduci dalla vittoria per 3-1 contro l'Empoli. "Bisogna sforzarsi e trovar dei difetti sull'Inter. Vero che ha perso la Supercoppa e aveva perso col Milan anche in campionato, l'altra sconfitta in Champions col Leverkusen, ma poi sono quasi tutti vittorie e pochi pareggi. Gli avversari sono difficili, l'Inter gioca per arrivare in fondo in tutte le competizioni. Stimo molto anche lo staff di Inzaghi, conosco e so come lavorano".