"Con lui l’Inter non perde mai, si scherza parlando sul serio, ed in effetti anche contro l’Empoli la nostalgia del capo, Simone Inzaghi, non si è fatta sentire. Il suo ruolino ora è 4 vittorie e un pareggio, il che lo farebbe pronto per qualsiasi squadra, se non fosse che poi bisogna stare sempre in prima linea. Meglio essere dietro, come quando era giocatore".