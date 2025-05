Nel corso dell'ultima puntata di Viva El Futbol, Lele Adani ha commentato la vittoria dell'Inter contro il Barcellona: "L'Inter è riconoscibile e ha fatto qualcosa di importantissimo. L'Inter in sei giorni ha cambiato tante cose, una settimana fa avevo detto che non sarebbe bastata la partita dell'andata. Io ringrazio il Barcellona, mi inchino davanti a questa filosofia. La gioia dell'Inter passa dal grandissimo rispetto nei confronti del Barcellona. Se pensi di competere col Barcellona rubandogli il possesso palla, non riesci. Hai una possibilità: resistere meglio dell'andata, ma allo stesso tempo proporre di più rispetto all'andata e questo c'è stato. Non vedrete mai dati migliori dell'Inter rispetto al Barça, ma c'è il dato più importante che è il 7-6 finale. Ma rispetto all'andata ci sono dati diversi".

"Il primo e il secondo gol sono nati da pressione ultra offensiva. Certo che ci vuole Sommer, è il Barcellona. L'Inter va in finale e Sommer non deve sporcarsi i guanti. Ma in che mondo si vive? Per forza di cose Sommer deve essere migliore in campo. Col Barcellona prendi gol, ma se non attacchi vai a casa. Il quarto gol di Frattesi, sapete quanti giocatori dell'Inter attaccavano? Sette ed era il 99esimo. Per me meriti la qualificazione".