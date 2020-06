Adani: “Milito simbolo dell’Inter del Triplete. Ma più di lui ha inciso un altro giocatore”

Lele Adani, in diretta Instagram con Bobo Vieri, ha parlato di attaccanti ed ha parlato anche dell’Inter del Triplete:

«Milito è stato il giocatore simbolo del Triplete dell’Inter ma a vederlo in maniera più approfondita è stato Maicon l’uomo simbolo, più di Sneijder. Perché non ho mai visto un terzino incidere così tanto. Milito fa i campionati forti proprio in nerazzurro e quando è tornato al Racing ha vinto di nuovo. Ma ha fatto la carriera da stella più corta. Quella era una squadra clamorosa, forte. Eto’o? Quando parliamo di quei giocatori lì, come Drogba e Touré, importantissimi per il loro Paese. Eto’o è stato decisivo ovunque sia andato».