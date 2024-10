L’intenzione della CBF è chiara: ottenere 100 milioni di dollari all’anno per la prossima partnership tecnica, che partirà dopo il 2026, anno in cui scadrà il contratto con Nike. Tuttavia, l’offerta iniziale presentata da Nike per il rinnovo sarebbe significativamente inferiore rispetto alle aspettative brasiliane, tanto che la federazione ha deciso di attendere una nuova proposta, attesa per ottobre 2024.