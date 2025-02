"Oggi Adriano compie 43 anni. Il calcio per l’Imperatore è stato anche sinonimo di futuro e di speranza. Nella punizione segnata a pochi giorni dal suo arrivo all’Inter al Bernabeu, il gol con cui si è presentato ai tifosi nerazzurri e al mondo, c’è quella stessa natura di quel sinistro potentissimo allenato fin da bambino, distruggendo porte e non solo, una forza e una determinazione che convinsero la sua famiglia ad iscriverlo nella scuola calcio del Flamengo e coltivato anche per ripagare tutti i loro sacrifici. All’Inter ha segnato 74 gol in tutte le competizioni e ha incantato i tifosi grazie ad un mix di potenza, tecnica e talento".