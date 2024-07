Tra i giocatori che più hanno brillato nell'Olanda in questo Europeo sono soprattutto i due interisti presenti: Denzel Dumfries e Stefan de Vrij. Nel corso del programma Studio Fussball, Ibrahim Afellay ha elogiato l'esterno nerazzurro: "Dumfries è la figura di punta di questa nazionale. Non siamo la squadra migliore in termini di singoli giocatori se guardi agli altri paesi, ma non devi avere i migliori giocatori per essere la squadra migliore".