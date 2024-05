Tra infortunio e scelte di Luis Enrique, non è stata una stagione facile per Milan Skriniar. Al suo primo anno con la maglia del Psg, l'ex difensore nerazzurro non ha convinto e la sua permanenza a Parigi è tutt'altro che scontata. "Crediamo di non aver ancora visto il Milan Skriniar dell'Inter", dice il giornalista de Le Parisien Alexandre Aflalo in un'intervista a Denník N.